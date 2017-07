Alles für einen „viel-seitigen“ Sommer

Dornbirn. „Ich packe meinen Koffer und nehme mit … meinen Sommer-Lesepass und viele Bücher aus meiner Bücherei“. Auch heuer laden die öffentlichen Bibliotheken zum Lesen in den Ferien ein. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können sich ab Ferienbeginn einen Lesepass in der Bücherei abholen und bis Ende der Ferien für jedes gelesene oder vorgelesene Buch einen Stempel sammeln. Den vollen Pass geben sie wieder in der Bücherei ab und wenn die Ferien noch nicht um sind, können gleich einen neuen mitnehmen. Alle vollständig ausgefüllten und abgestempelten Lesepässe nehmen im September an der Verlosung von „seitenweise“ Gewinnen teil.