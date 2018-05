Alles für die Mütter am Muttertagsmarkt

Der Muttertagsmarkt am vergangenen Samstag brachte zahlreiche Kinder auf den Plan.

Lustenau. Ein kunterbuntes Geschenkeangebot zog die Besucher des Muttertagsmarkts an die Stände. Vor allem viele Kinder und Jugendliche waren am Kirchplatz zu sehen, die für ihre Mamas ein kleines Präsent besorgen wollten. Am 13. Mai ist es soweit, die Mütter auf aller Welt werden geehrt, sind sie doch, wie man so schön sagt: Wie Knöpfe, die alles zusammenhalten. Zusätzlich zur Bastelwerkstatt für die Kids, gab es vom Obst- und Gartenbauverein das beliebte Sonnenblumen säen, gleichzeitig der Startschuss um den Wettbewerb der größten Sonnenblume Lustenaus.

An 17 zusätzlichen Marktständen fanden die Besucher viele liebevolle Kleinigkeiten, die den Muttertag verschönen können. Aromatische Seifen und Badezusätze, Lavendel- und Rosenherzen, gehäkelte Körbe uvm. wurden an den Ständen feilgeboten. Ganz versteckt in einer Ecke hatte man das geheime Handwerkszelt aufgebaut, die magische Werkstatt der Kinder, die dort in Ruhe ihre Geschenke zaubern konnten, während die Erwachsenen über den Kirchplatz schlenderten und sich das umfangreiche Angebot zu Gemüte führten. Am Obst- und Gartenbauverein wurden die Marktbesucher mit einer schmackhaften „Veillchenbowle“ überrascht, am Stand der Offenen Jugendarbeit fand man den Gesprächsraum „Mädchen & Frauen, lasst uns reden“ und die Mitglieder der Seniorenbörse verteilten nach gewohnter Manier Rosen an die Mütter. Bei strahlendem Frühsommerwetter flanierten zahlreiche Besucher über den Kirchplatz und ließen sich vom Angebot der Marktfahrer begeistern und verwöhnen.