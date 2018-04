„Alles Brot“ beim vierten Wäldermarkt

„Genusswelt Brot“ heißt das Sonderthema beim Wäldermarkt am Dienstag, 1. Mai 2018.

Hittisau. Die Aufregung bei den Veranstaltern vom Verein „Vielfalt Handel Hittisau“ steigt. Sollte das Wetter heuer am 1. Mai tatsächlich schön sein? Nervös werden die verschiedenen Wetterdienste konsultiert, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nach drei Schlechtwetter-Ausgaben wäre ein trockener, sonniger Markt tatsächlich mal was anderes. Doch wie auch immer das Wetter wird: In Hittisau ist man gerüstet für den vierten Wäldermarkt am Staatsfeiertag.