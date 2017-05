Alle wollen eine Zweitauflage des “Thriller of Wembley”

Fast jeder wünscht sich eine Revanche - © APA (AFP)

Eine Fortsetzung des “Thriller of Wembley” folgt – vielleicht. Der Geschäftsmann in Wladimir Klitschko würde dem Revanchekampf gegen Weltmeister Anthony Joshua sicher zustimmen, in der Hoffnung auf ähnliche Dramatik auch in der Zweitauflage. Aber die sportliche Zukunft des 41-jährigen Box-Altmeisters, der am Samstag wie der Titelverteidiger rund 20 Millionen Euro einstreichen durfte, bleibt offen.