Alle “Neune” bringt RHC Wolfurt die Tabellenführung

Am Samstag empfing der RHC Wolfurt den Tabellenvorletzten aus Gipf/Oberfrick in der heimischen HockeyArena. Mit einem Sieg konnten die Bartes-Schützlinge erstmals an die Tabellenspitze klettern.Und so legten die Hausherren dann auch gleich los. In der 5. Minute war es Bartes, der seine Farben in Führung brachte. Nur 2 Minuten später erhöhte Theurer auf 2:0. Wolfurt blieb weiter am Drücker und konnte bis zur 13. Minute sogar auf 5:0 stellen. Wolf, sowie abermals Theurer und Bartes trafen. Danach brachte Wolfurt-Coach Bartes mit Laritz, Winter und Erath 3 U17-Spieler zum Einsatz, die die fehlenden Eberle, Winder, Fernandez und Zehrer sehr gut vertraten. Konstantin Winter konnte in der 17. Minute sogar mit seiner ersten Ballberührung nach guter Vorarbeit von Kilian Laritz auf 6:1 stellen. Dies war auch der Pausenstand.

Nach der Pause dasselbe Bild. Wolfurt blieb tonangeben und hatte viele Chancen. Carafi, Bartes und Kilian Laritz sorgten bei einem Gegentreffer der Schweizer in Hälfte zwei für den klaren 9:2-Endstand. Erwähnenswert auch noch der Einsatz von U17-Goalie Elias Rohner, der die letzten 10 Minuten für Schüssling kam und seinen Kasten sauber halten konnte. Das war gar nicht so einfach, musste er doch 2 direkte Freistöße der Eidgenossen parieren.

„Ein guter Auftritt meiner Jungs. Wir haben uns konzentriert gezeigt und den erwarteten Pflichtsieg eingefahren. Der Fokus liegt aber jetzt bereits bei Spiel am kommenden Samstag gegen Vordemwald.“, zeigt sich Coach Bartes zufrieden aber schon vorausschauend.

Österreichische Meisterschaft

RHC Wolfurt –RHC Gipf/Oberfrick 9:2 (6:1)

RHC Wolfurt: Schüssling, Rohner;Carafí 1, Winter 1, Bartés 3, Wolf 1, Erath, Theurer 2, Laritz Kilian 1

Weitere Informationen unter:

www.rhc-wolfurt.com

www.srhv.ch