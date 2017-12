Alle Jahre wieder: Die besten Weihnachtsfilme

Die letzten Weihnachtseinkäufe sind erledigt und die Geschenke verpackt. Auch der Weihnachtsbaum steht fertig geschmückt im Wohnzimmer und wartet nur darauf, dass die aufgesteckten Kerzen endlich angezündet werden. Hektik und Stress nehmen langsam ab und die Menschen freuen sich auf Heiligabend. Was gibt es da Schöneres, als den Abend bei einer heißen Tasse Tee und einem schönen Weihnachtsfilm ausklingen zu lassen?

Um in solchen Momenten auch den passenden Film zur Hand zu haben, gibt es nachfolgend eine Liste mit den 24 besten Weihnachtsfilmen, auf die sich die Menschen jedes Jahr aufs Neue freuen.

1.) Kevin – Allein zu Haus (1990)

2.) Kevin – Allein in New York (1992)

3.) Santa Clause – Trilogie von Disney Santa Clause – Eine schöne Bescherung (1994)

Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung (2002)

Santa Clause 3 – Eine frostige Bescherung (2006)

4.) Disney – Eine Weihnachtsgeschichte (2009)

5.) Niko 1 + 2 Niko – Ein Rentier hebt ab (2008)

Niko 2 – Kleines Rentier, großer Held (2012)

6.) Der Grinch (2000)

7.) Merry Christmas (2005)

8.) Die Familie Stone – Verloben verboten (2005)

9.) Versprochen ist Versprochen (1996)

10.) Meine schöne Bescherung (2007)

11.) Der Polarexpress (2004)

12.) Das zauberhafte Weihnachtsgeschenk (2010)

13.) Das Wunder von Manhatten (1994)

14.) Mein Schatz, unsere Familie und ich (2008)

15.)Die Gebrüder Weihnachtsmann (2007)

16.) Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel (2011)

17.) Arthur Weihnachtsmann (2011)

18.) Hugo Cabret (2011)

19.) Verrückte Weihnachten (2004)

20.) Die Tochter meines besten Freundes (2012)

21.) Die Reise des Weihnachtsbaums (2009)

22.) Der Weihnachtsmuffel (2009)

23.) Der Weihnachtsabend (2011)