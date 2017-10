Alle Gesetzten des Wien-Turniers in Top 17 der Weltrangliste

Zverev und Thiem sind die Nummern fünf und sechs der Welt - © APA

Die Tennis-Weltrangliste der Herren hat am Montag keine Rangverschiebung in den Top Ten gebracht. Alle acht Gesetzten des Wiener Erste Bank Open scheinen in den Top 17 auf, angeführt von Alexander Zverev (GER/5.) vor Dominic Thiem (AUT/6.). Im Doppel hat sich Oliver Marach auf Rang 18 verbessert, mit Mate Pavic (CRO) geht es für den Steirer um einen noch freien Platz für das World-Tour-Finale.