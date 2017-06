Alle drei NHL-Österreicher für Las Vegas verfügbar

Auch Michael Grabner steht nicht auf der "protected list" - © APA (AFP)

Alle drei österreichischen Eishockey-Stürmer in der nordamerikanischen National Hockey League (NHL) könnten in Las Vegas landen. Thomas Vanek (Florida Panthers), Michael Grabner (New York Rangers) und Michael Raffl (Philadelphia Flyers) wurden von ihren Clubs nicht auf die Schutzliste (protected list) für den Expansions-Draft wegen des Einstiegs der Las Vegas Golden Knights gesetzt.