Bankomatkassen in Österreich funktionieren wieder

Für die meisten ist diese Situation kein Spaß - © APA (dpa)

Jene Bankomatkassen, die der Schweizer Zahlungsabwickler SIX Payment Services in Österreich betreut, funktionieren wieder. Am Neujahrstag waren die Terminals österreichweit ausgefallen. “Die zum Jahreswechsel aufgetretenen technischen Probleme beim Bezahlen an Bankomatkassen von SIX in Österreich wurden behoben”, teilte das Unternehmen am Sonntagnachmittag mit.