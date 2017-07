Alle Augen nach Bregenz: So elegant waren die Damen bei der Festspiel-Eröffnung

Der Festspielmorgen stand ganz im Zeichen der Reichen und Schönen. Vor dem Bregenzer Festpielhaus präsentierte sich am Mittwochmorgen die Prominenz aus Kultur, Wirtschaft, Politik und Co. in ihren schönsten Roben. Einige zeigten dieses Jahr zu Mut zur Farbe. Egal ob im roten, knallgrünen oder doch eher schlichten Kleid – die Damen machten an diesem sonnigen Vormittag eine gute Figur vor der Kamera.

In unserer Bildergalerie können Sie die schönsten Kleider der Festspiel-Eröffnung 2017 bewundern.