Alkolenkerin in Wien zweimal an einem Abend erwischt

Eine alkoholisierte Frau hat sich in der Nacht auf Mittwoch auch durch die Wiener Polizei nicht vom Fahren abhalten lassen. Die Pkw-Lenkerin geriet in Floridsdorf mit 0,8 Promille Alkohol in eine Kontrolle. Wegen ihrer Alkoholisierung wurde ihr der Führerschein abgenommen. Eine Stunde später setzte sich die Frau erneut ans Lenkrad – und wurde wieder von den Beamten angehalten. Sie wurde angezeigt.

Bei der Schwerpunktkontrolle wurde außerdem ein Moped, das auf dem Tester eine Geschwindigkeit von 96 km/h erreichte, aus dem Verkehr gezogen. Außerdem war ein weiterer Pkw-Lenker ohne Führerschein unterwegs – mit einem seit Oktober 2016 entfremdeten Kennzeichen und einem nicht zugelassenen Auto. (APA)