Doppelt gemoppelt: Alkolenker zweimal an einem Tag ohne Führerschein erwischt

Die Beamten nahmen dem 43-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems die Autoschlüssel zu seinem Lieferwagen ab, teilte die Exekutive am Montag mit. Knapp zwei Stunden später wurde die Polizei erneut auf den Alkolenker aufmerksam gemacht. Der Unverbesserliche war mit einem anderen Wagen wieder in St. Ulrich unterwegs. Er wies beim neuerlichen Alkomattest einen Wert von 1,41 auf, dürfte also noch weiter gebechert haben. Der Wagen war nicht für den Verkehr zugelassen. Die Kennzeichentafeln habe er in einem Linzer Lokal von einem ihm Unbekannten gekauft, gab der Oberösterreicher an. Die Beamten stellten sie sicher.

Nummernschilder gestohlen

Als am späten Nachmittag ein 49-Jähriger aus St. Valentin anzeigte, dass ihm die Nummernschilder von seinem Fahrzeug gestohlen worden waren, hatte die Exekutive einen naheliegenden Verdacht. Dieser bestätigte sich, als der 43-Jährige am Abend mit einem Bekannten zur Polizeiinspektion kam, um seine Autoschlüssel abzuholen. Er gab zu, die Kennzeichen des 49-Jährigen gestohlen zu haben. Beamten stellten sie sicher und gaben sie dem Eigentümer zurück. Der 43-Jährige wird angezeigt.

(APA)