Alkolenker zu teilbedingter Haft verurteilt

Feldkirch - Auch wenn unklar ist, warum ein 72-Jähriger auf der Überholspur ein Hindernis war, der "Hintermann" wurde schuldig gesprochen.

Alkolenker vor Gericht

Der Auffahrer flüchtete zunächst zu Fuß, kehrte dann aber wieder an die Unfallstelle zurück. Im Blut hatte der junge Mann nachweislich immerhin 1,12 Promille. Es war an jenem Morgen dunkel, es gab Schneeregen und erlaubt sind an der betreffenden Stelle 80 km/h. Dem jungen Mann tut es aufrichtig leid, er beschönigt nichts und hat sich in einem rührenden Brief bei der Familie des Opfers entschuldigt. Er trinkt keinen Alkohol mehr und versucht andere davon abzuhalten, sich betrunken hinters Steuer zu setzen. Als Strafe kommt laut Rechtssprechung für die grob fahrlässige Tötung nur eine teilbedingte Haft in Frage. Richterin Sonja Nachbar verhängt neun Monate, drei davon unbedingt. Der junge Mann akzeptiert das Urteil, die Staatsanwältin gibt vorerst keine Erklärung ab.