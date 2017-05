Alkolenker kracht in Gegenverkehr

Ein 40-jähriger, erheblich alkoholisierter Pkw-Lenker, fuhr am Montagnachmittag in Bregenz auf der Römerstraße in Richtung Stadtmitte. In einer leichten Rechtskurve kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw, welcher von einem 33-jährigen Manngelenkt wurde.

Durch die Wucht des Aufpralles dreht sich der Pkw des 33-Jährigen um 180 Grad um kam in entgegengesetzter Fahrrichtung auf dem Gehsteig zum Stillstand. Der Pkw des 40-Jährigen kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Beide Lenker zogen sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand augenscheinlicher Totalschaden. Ein durchgeführter Alko-Test beim 40-Jährigen verlief positiv.