Alkolenker in OÖ fuhr zwölfjährigen Radfahrer nieder

Ein Alkolenker hat am Samstagnachmittag in Reichraming (Bezirk Steyr-Land) in Oberösterreich einen zwölfjährigen Radfahrer mit seinem Auto erfasst und niedergefahren. Der Schüler wurde verletzt und musste vom Notarzt in das Landeskrankenhaus Steyr gebracht werden. Der 58-Jährige hatte 1,34 Promille intus, berichtete die Polizei am Sonntag.