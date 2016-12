Alkolenker in Oberösterreich versuchte Unfall zu vertuschen

Der Lenker legte letztlich ein Geständnis ab - © APA (Webpic)

Ein oberösterreichischer Alkolenker hat versucht, einen von ihm am Mittwoch verursachten Unfall zu vertuschen. Er gab zunächst an, das Auto sei ihm gestohlen worden. Am Donnerstag gab er aber laut Landespolizeidirektion zu, dass er selbst am Steuer gesessen sei. Der Mann besitzt derzeit keine gültige Lenkerberechtigung.