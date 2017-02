Alkolenker flüchtete in Wien vor Polizei und krachte in Pkw

Alkolenker hatte 1,62 Promille - © APA (LPD WIEN)

Ein Alkolenker hat in der Nacht auf Freitag auf der Flucht vor der Polizei in Wien einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Er fuhr bei rot über eine Ampel und krachte in den Wagen eines 34-Jährigen. Dieser Lenker erlitt schwere Verletzungen. Der 29 Jahre alte Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Polizei stellte bei ihm 1,62 Promille fest, berichtete sie in einer Aussendung.