Alkolenker erfasste Fußgängerin in OÖ – Frau verstarb

Der Fahrer hatte 1,46 Promille Alkohol im Blut - © APA (Techt)

Ein Alkolenker hat am Sonntagnachmittag auf der Wiener Bundesstraße (B1) in Frankenmarkt (Bezirk Vöcklabruck) einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Laut oberösterreichischer Polizei erfasste der schwer alkoholisierte, 50-jährige Fahrer eine Fußgängerin. Diese wurde über ein Brückengeländer geschleudert und fiel in der Folge fünf Meter tief. Die 40-jährige Frau erlitt tödliche Verletzungen.