Ein 50-jähriger Alkolenker hat am Mittwoch in Pfarrkirchen bei Bad Hall (Bezirk Steyr-Land) zwei Unfälle verursacht und Polizisten mit dem Umbringen bedroht, als diese den zweiten Unfall aufnehmen wollten. Das berichtete die Polizei am Donnerstag. Ein Alkotest ergab 1,98 Promille, der Mann wurde festgenommen. Gegen ihn besteht bereits ein aufrechtes Waffenverbot.