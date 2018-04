Alkoholverbot am Wiener Praterstern tritt in Kraft

Am Wiener Praterstern tritt am Freitag das erste in Wien verordnete Alkoholverbot auf einem öffentlichen Platz in Kraft. Der Konsum alkoholischer Getränke ist im Umfeld der Verkehrsstation damit ab sofort verboten. Ein Verkaufsverbot gibt es nicht, auch Gastronomie und Imbissstände sind ausgenommen. Die Verordnung gilt jedenfalls ein Jahr lang, dann wird evaluiert.

Der Praterstern gilt seit langem als sozialer Brennpunkt. Sozialarbeiter und auch die Exekutive sind dort regelmäßig im Einsatz. An der vom künftigen Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) verkündeten Maßnahme gab es auch Kritik. So hat sich etwa der Koalitionspartner, die Wiener Grünen, stets gegen einen Alkoholbann ausgesprochen.