Alkoholisierter 71-jähriger Autolenker in OÖ verletzt

In einer starken Rechtskurve auf dem Güterweg Kohlstatt kam der Bad Ischler (Bezirk Gmunden) von der Straße ab. Der demolierte Pkw kam nach rund 20 Metern in einem Feld zu stehen. Die Polizei nahm dem Verletzten den Führerschein vorläufig ab und erstattete Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft.

Auch in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) hatte ein 46-Jähriger mit eindeutig zu viel Alkohol seinen Hitzedurst gelöscht. Der Mann aus Sierning setzte sich auf sein Leichtmotorrad und fuhr auf der Lahrndorfer Landesstraße in einer Linkskurve gerade aus. Beim Abbremsen kam er auf einer Schotterfahrbahn ins Rutschen und stürzte. Er wurde verletzt und musste von der Rettung in das Krankenhaus Steyr gebracht werden. Der Test ergab 1,62 Promille, ihm wurde der Führerschein abgenommen.

(APA)