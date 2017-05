Alkoholisierte Männer prügelten Mann in Deutschland zu Tode

Zwei alkoholisierte Männer sollen im nordrhein-westfälischen Hürth einen 29-Jährigen zu Tode geprügelt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln am Sonntag mitteilten, gehörten die drei zu einer Gruppe von insgesamt neun Männern im Alter zwischen 19 und 27 Jahren, die in den frühen Morgenstunden nach einem Lokalbesuch aneinander gerieten.

Nach einer Schlägerei blieb der 29-Jährige demnach mit Kopfverletzungen am Boden liegen und starb später im Krankenhaus. Tatverdächtig sind nach Ermittlerangaben zwei Männer im Alter von 19 und 29 Jahren. Sie waren demnach zunächst flüchtig, wurden aber am Nachmittag festgenommen. Auch der 25-jährige Bruder des Todesopfers sei mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe bei ihm aber nicht. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein. (APA/ag.) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken