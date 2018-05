Alko-Unfall in Reute (CH) endet glimpflich

Am Samstag verlor ein 52-jähriger Autofahrer im schweizerischen Reute die Kontrolle über sein Fahrzeug und entging nur knapp einem Absturz.

Wie die Kantonspolizei Appenzell-Ausserhoden mitteilte, fuhr der 52-Jährige am Samstag Vormittag von Mohren in Richtung Reute, als er in einer Linkskurve die Beherrschung über sein Fahrzeug verlor und auf der rechten Seite mit einem Zaun kollidierte. Dieser hielt das Fahrzeug davon ab, in die Tiefe zu stürzen.