Alko-Unfall: Auto frontal gegen Bus

Für den von ihr zu verantwortenden schweren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss wurde die unbescholtene Angeklagte am Landesgericht Feldkirch zu einer bedingten Haftstrafe von drei Monaten und einer unbedingten Geldstrafe von 1200 Euro (240 Tagessätze zu je fünf Euro) verurteilt. Das Urteil, das die Angeklagte annahm, ist nicht rechtskräftig.

Schwer verletzt

Die geständige 41-Jährige war am 4. August 2016 auf der Walserstraße in Riezlern mit ihrem Auto auf der Gegenfahrbahn frontal gegen einen entgegenkommenden Linienbus geprallt. Dabei wurde der Busfahrer schwer verletzt. Zwei Busfahrgäste wurden leicht verletzt. Weitere 21 Buspassagiere wurden durch das fahrlässige Verhalten der Pkw-Lenkerin in Gefahr gebracht.

Der Schuldspruch erfolgte wegen der Vergehen der fahrlässigen Körperverletzung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Die mögliche Höchststrafe hätte zwei Jahre Gefängnis betragen. Die verhängte kombinierte Strafe entspricht umgerechnet sieben Monaten Haft.

1,6 Promille

Die Autofahrerin war mit 1,6 Promille alkoholisiert. Zudem hat sie während der Fahrt auf ihrem Handy Nachrichten geschrieben. Dadurch geriet die Verkäuferin auf der Landesstraße mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn. In der Tempo-50-Zone seien unmittelbar vor dem Zusammenstoß sowohl das Auto als auch der Linienbus mit 50 km/h unterwegs gewesen, sagte die Strafrichterin.

Der Buslenker zog sich nach Angaben seines behandelnden Arztes eine schwere Zerrung der Halswirbelsäule sowie schwere Prellungen zu. Die körperlichen Beschwerden hätten länger als einen Monat angedauert, sagte der 47-jährige Arzt als Zeuge. Außerdem habe der 44-Jährige eine posttraumatische Belastungsstörung erlitten. Der durch den Unfall traumatisierte Busfahrer befinde sich weiterhin in psychiatrischer Behandlung.

Bei dem von ihr verursachten Verkehrsunfall wurde auch die angeklagte Autolenkerin verletzt. Zum ersten Prozesstermin am 13. Dezember 2016 ist die Kleinwalsertalerin nicht am Landesgericht erschienen. Nun wurde sie von der Polizei zur Verhandlung vorgeführt.

Der Unfall hat für die 41-Jährige nicht nur strafrechtliche Konsequenzen. Denn die Verkäuferin wird zivilrechtlich Schadenersatzzahlungen in einem noch nicht festgelegten Ausmaß zu leisten haben.