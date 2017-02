Alko-Lenkerin soll Polizei sexuelle Dienste angeboten haben

Die Beamten waren nicht begeistert - © APA (Webpic)

Eine alkoholisierte Autofahrerin soll am 27. April 2016 zwei Polizisten sexuelle Dienste angeboten haben, um einem Führerscheinentzug und einer Strafe zu entgehen. Die 34-Jährige, die damals einen Auffahrunfall verursachte, bei dem zwei Frauen leicht verletzt wurden, entschuldigte sich am Dienstag bei einem Prozess in Salzburg für ihr Verhalten. Die Verhandlung endete mit einer Diversion.