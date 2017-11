Alko-Lenker von zwei beherzten Männern aus Verkehr gezogen

Der Alko-Lenker beschädigte einen Fahrbahnteiler und geriet bei seiner Fahrt Richtung Egg mehrmals auf die Gegenfahrbahn: Zwei Männer parkten ihr Fahrzeug schließlich unmittelbar vor dem PKW und konnten dadurch eine Weiterfahrt verhindern.

Am Dienstagmorgen lenkte ein 48-jähriger Mann seinen PKW in stark alkoholisiertem Zustand in Bregenz durch den Citytunnel auf die A14. Im Bereich Weidachknoten touchierte er frontal den dort befindlichen Fahrbahnteiler. Dadurch wurde der Fahrbahnteiler und der PKW beschädigt. Ohne den Unfall zu melden, setzte der Lenker seine Fahrt auf der A14 fort. Am Unfallort blieb sein vorderes Kennzeichen zurück. Bei der Ausfahrt Dornbirn Nord verließ er die Autobahn und fuhr weiter durch den Achraintunnel nach Alberschwende.