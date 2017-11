Alko-Lenker flüchtet nach Unfall auf L200 - in Hittisau aufgegriffen

Ein stark alkoholisierter Mann kam in der Nacht auf Samstag auf der L200 Richtung Müselbach mit seinem Pkw von der Straße ab. Der leicht Verletzte entfernte sich vom Unfallort und wurde in Hittisau aufgegriffen.

Der 51-Jährige fuhr am Samstag um etwa 23.40 auf der L 200 aus Alberschwende kommend in Richtung Müselbach. In einer Linkskurve geriet er über den rechten Straßenrand und fuhr in weiterer Folge auf die beginnende Leitplanke auf. Das Fahrzeug schlitterte auf der Leitplanke entlang und kam schließlich seitlich zwischen Leitplanke und Waldbeginn zum Stillstand.