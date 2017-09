Alko-Fahrt endet mit mehreren Blechschäden

Der 54-jährige Unfallverursacher befuhr die Bödelestraße in Richtung Bregenzerwald. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Pkw, ein weiterer Pkw konnte noch ausweichen. Einen dritten Pkw erfasste der 54-Jährige an der Seite, wodurch der Seiten-Airbag ausgelöst wurde.

Alle Fahrzeuge, bis auf das des 54-jährigen Unfallverursachers, waren weiterhin fahrbereit, verletzt wurde niemand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab, dass der 54-Jährige zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war. Der Führerschein wurde ihm vorläufig festgenommen.

