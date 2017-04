Alfred Kubins Werke erscheinen in Linz in neuem Glanz

Der erste Raum des Kabinetts ist ganz der Information verschrieben. Schautafeln, Bilder und ein Videofilm aus den 1950er-Jahren bringen den Künstler (1877-1959), der die letzten 50 Jahre seines Lebens zurückgezogen im “Kubinschlössl” in Zwickledt im Innviertel verbrachte, näher. Er pflegte aber regen – brieflichen – Austausch mit Künstlerkollegen und Freunden. Betritt man das zweite Zimmer, wirkt es fast, als verfolge man Kubin, der in einer lebensgroßen Fotografie auf sein Haus zugeht. Die Grafiken in den Rahmen wechseln aus Schutzgründen alle drei Monate – ebenso wie die Exponate in einer Vitrine im Eingangsraum. Diese ist derzeit Kubin als Illustrator gewidmet. “Ein wesentliches Standbeins seines Erwerbslebens”, so Magdalena Wieser von der Bibliothek der Landesmuseen.

Zur Wiedereröffnung ist in dem von Gottfried Hattinger vornehmlich in Rot gestalteten Kabinett bewusst ein Überblick über das Schaffen Kubins zu sehen, erklärte Spindler. Danach werde man wieder zu Themen, Werkphasen und korrespondierenden Schauen zu anderen Ausstellungen im Haus wechseln. Gut zu erkennen ist in der Eröffnungspräsentation die Entwicklung vom Finden des Zeichenstils, der Schaffenskrise mit Arbeiten in Temperafarben, in der sein einziger Roman “Die andere Seite” entstand, hin zu Tuschezeichnungen, die später oft aquarelliert wurden, bis zu einem der letzten signierten Werke aus dem Jahr 1958, das fast schon hin zum Experimentellen geht. Landesmuseen-Leiterin Gerda Ridler betonte, dass die weltweit größte Kubin-Sammlung nun wieder permanent zugänglich gemacht werde.

In der von Sabine Sobotka kuratierten, zweiten Ausstellung wird eine auch Kennern oft nicht bewusste Seite, die humorvolle, im Werk des Fantasten Kubin nähergebracht. Sein Zugang zum Humor äußert sich oft über die Titel oder sehr subtil im Bild, schwarzen Humor oder Karikaturen wird man eher nicht finden. “Die freiwillige Entführung” zeigt einen Mann, der eine Frau auf seinen Schultern tragend wegläuft – die Dame genießt aber die “Reise” mit Schminkspiegel in der Hand. Fast Süffisantes zum Landleben gibt es in “Die betrunkene Feuerwehr” mit einem benebelten Florianijünger, im Hintergrund geleerte Fässer, und “Aschermittwoch” mit drei sich übergebenden Würdenträgern. Weiters zu sehen sind unter anderem Fantasiewesen, Tiermenschen, ein Affenbaby, dessen Darstellung an das Christuskind in der Krippe erinnert, und Kapitalismuskritik. Kulturreferent LH Thomas Stelzer (ÖVP) freute sich über den neuen Aspekt, durch den wieder Aufmerksamkeit auf einen Großen aus Oberösterreich gelenkt werde.

Im Kinderzimmer lernen die jungen Besucher neben den Bildern auch die Zeichengeräte Kubins kennen. Aus einer Lade können sie Fotos aus Filmen wie “Star Wars” und “Herr der Ringe” entnehmen und die Figuren jenen in Kubins Werk gegenüberstellen. Wer sagt, dass der als sehr kinderlieb geltende Meister nicht Gefallen am Vergleich seiner Schöpfungen mit Yoda und Gollum gefunden hätte?

Noch zum 140. Jahrestag seines Geburtstags am 10. April ist der “Magier von Zwickledt” auch im Stifterhaus (Briefe an Herbert Lange und Suzan Wittek/ab 27.April), Brucknerhaus (Festival: Traumstadt/3. bis 5. Mai) und mit der Premiere des Musiktheaters “Die andere Seite” am 20. Mai im Linzer Opernhaus gegenwärtig.

