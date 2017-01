Alfred Dorfer erhielt Deutschen Kabarettpreis

Die Auszeichnung ist mit 6.000 Euro dotiert - © APA (dpa)

Alfred Dorfer ist mit dem Deutschen Kabarettpreis 2016 geehrt worden. Der 55-jährige Kabarettist nahm die mit 6.000 Euro dotierte Auszeichnung am Samstagabend in der Tafelhalle in Nürnberg entgegen. Die Jury erklärte, die Themen des Österreichers seien politisch, gingen aber weit über die Tagesaktualität hinaus.