Alfano hofft auf “loyale” Kooperation mit Kurz

Angelino Alfano befürchtet keinen Rechtsruck - © APA (AFP/Archiv)

Der italienische Außenminister Angelino Alfano hofft auch nach dem Einsatz einer neuen Regierung in Wien auf eine “effiziente und loyale” Zusammenarbeit mit Österreich im Grenzbereich. “Bisher sind mehr Migranten von Österreich nach Italien als umgekehrt eingewandert”, sagte Alfano in einem Interview mit der Mailänder Tageszeitung “Corriere della Sera” am Dienstag.