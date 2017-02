Alexandrow-Armeechor tritt erstmals nach Flugzeugabsturz auf

In neuer Besetzung gab der Chor sein erstes Konzert - © AFP

Der weltberühmte russische Alexandrow-Armeechor hat knapp zwei Monate nach dem tragischen Tod Dutzender seiner Sänger und Tänzer sein erstes Konzert in neuer Besetzung gegeben. “Am 25. Dezember hat eine Tragödie unsere Freunde das Leben gekostet. Aber das Leben geht weiter”, sagte Vize-Verteidigungsminister Nikolai Pankow am Donnerstag in Moskau.