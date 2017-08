Zverev musste sich bereits verabschieden - © APA (AFP)

Der Kampf der Nachwuchsstars ist am Mittwochabend in der zweiten Runde der US Open mit einer großen Überraschung zu Ende gegangen. Der deutsche Mitfavorit Alexander Zverev, in New York als Nummer 4 gesetzt, unterlag dem ebenfalls 20-jährigen Kroaten Borna Coric nach 3:26 Stunden mit 6:3,5:7,6:7(1),6:7(4).