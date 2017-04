Alex Caffi bleibt Nummer eins im VEU-Tor

Die Kaderplanung der FBI VEU Feldkirch für die kommende Saison der Sky Alps Hockey League läuft, das Gerüst des Teams nimmt in zahlreichen Gesprächen bereits Formen an, aber eine der wichtigsten Positionen konnte bereits fixiert werden. Torhüter Alex Caffi, der die VEU in der Endphase der letzten Saison verstärkt hat, wird in der gesamten Saison 2017/18 bei den Montfortstädtern zwischen den Pfosten stehen. „Alex Caffi hat uns mit seinen Leistungen in der letzten Saison absolut überzeugt, für uns zählt er zu den Top-Goalies der Liga. Daher freuen wir uns, dass wir ihn für die kommende Saison als unsere Nummer Eins im Tor gewinnen konnten“, so VEU-Cheftrainer Michael Lampert.