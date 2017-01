Alberschwende – Das bei Rodlern und Touren-Gehern beliebte “Gasthaus Brüggele” in Alberschwende hat zugesperrt und der Wirt will in dieser Winter-Saison auch nicht mehr aufsperren, berichtet der ORF Vorarlberg am Donnerstag.

Ein von der Gemeinde verhängtes Rodel-Verbot würde ihm das Geschäft verderben, kommentiert Wirt Peter Oberhauser seine Entscheidung. Bürgermeisterin Angelika Schwarzmann begründet das Rodelverbot mit Sicherheitsbedenken. Bei Gasthofwirt Peter Oberhauser stößt die Gemeinde damit auf Unverständnis. Einig sind sich Schwarzmann und Oberhauser allerdings darin, dass für die Zukunft eine Lösung mit Bewirtung gefunden werden muss. (Quelle: ORF) Leserreporter Bild an VOL.AT schicken