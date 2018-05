Alberschwende mit erstem Punkt im Frühjahr

Die Wälder konnten gegen die Amateure aus Altach einen 0:2-Rückstand ausgleichen.

Die Milovanovic-Elf stand von Beginn an tief, was den spielstarken Altachern zwar ein optisches Übergewicht, jedoch keine zwingenden Chancen einbrachte. Den ersten Hochkaräter hatte Jan Gmeiner nach einem Eckball auf dem Kopf, Altach-Keeper Danilo Iozzo zeigte aber einen tollen Reflex (14.). Dann waren allerdings die Rheindörfler an der Reihe, Nemanja Petrovic (20., 27., 31.) und Tino Dietrich vergaben jedoch. Der Altacher Führungstreffer durch Petrovic resultierte aus einem groben Patzer von Alberschwende-Goalie Julian Hinteregger (33.). Dieser machte seinen Schnitzer jedoch bis zur Pause noch zweimal wett (41.,43./jeweils gegen Nurkan Ibrahimi).