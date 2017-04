Albasini siegte im Sprint - © APA (Keystone)

Der Schweizer Michael Albasini hat am Mittwoch bei Regenwetter die erste Etappe der Tour de Romandie gewonnen. Der Orica-Profi feierte auf dem Teilstück von Aigle zur Bergankunft in Champery (173,3 km) seinen bereits siebenten Erfolg bei der Radrundfahrt in der Westschweiz. Der 36-Jährige siegte im Sprint einer großen Gruppe vor Diego Ulissi (ITA/Emirates) und Jesus Herrada (ESP/Movistar).