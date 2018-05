Alarmierende Rückgänge bei heimischen Brutvögeln

Teilweise alarmierende Rückgänge im Vorkommen heimischer Vogelarten zeigen Daten des österreichischen Brutvogel-Monitorings. Von 1998 bis 2016 verzeichnete die Vogelschutzorganisation BirdLife in ihren jährlichen Zählungen einen Gesamtrückgang von mehr als einem Drittel aller Vögel in der Agrarlandschaft, wo die Intensivierung der Landwirtschaft die Tiere besonders hart trifft.

Besonders negativ sei die Entwicklung bei 15 der 22 wichtigsten, vorwiegend in der Kulturlandschaft lebenden Vertretern. Dass in der vom Menschen geprägten Landschaft in knapp zwei Jahrzehnten derartige Rückgänge zu verzeichnen sind, habe auch ihn überrascht, sagte Teufelbauer. Die Intensivierung der Landwirtschaft habe es nämlich schon vor Beginn des Monitorings gegeben. Der fortschreitend starke negative Effekt sei “ernüchternd, weil es zeigt, dass die Zunahme der Landschaftsnutzung immer weiter geht”, so der BirdLife-Forscher.

Trotz einiger Beispiele für zunehmende Populationen, wie etwa bei der Türkentaube mit plus 54 Prozent, beim Feldsperling oder Feldspatz (plus 33) oder beim Grünspecht (plus 25), überwiegen laut dem Forscher “die besorgniserregenden Abnahmen bei weitem”. Diese Entwicklung sei eine Folge des großen Intensivierungsdruck des Marktes auf die Landwirtschaft, so BirdLife Österreich-Chef Gabor Wichmann in einer Aussendung. Es brauche daher ein Umdenken in der Agrarförderung: “Vor allem Kleinbauern und Bergbauern in kleinstrukturierter bunter Kulturlandschaft müssen weiterhin unterstützt werden. Simple Produktionsförderungen hingegen zementieren den Status quo, bevorzugen Großbetriebe und tragen nur wenig zur Erreichung öffentlicher Interessen bei.”