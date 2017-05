Alain Delon will noch einen letzten Film drehen

Alain Delon dreht im Herbst mit Patrice Leconte - © APA (Archiv/AFP)

Der französische Filmstar Alain Delon hat seinen Abschied von der Leinwand angekündigt. Er werde in diesem Jahr seinen letzten Film drehen, sagte der 81-Jährige laut der belgischen Nachrichtenagentur Belga am Freitagabend bei einer Preisverleihung beim Internationalen Krimi-Filmfestival in Lüttich.