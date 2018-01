Alain Berset trat Amt als Schweizer Bundespräsident an

Der Schweizer Innenminister Alain Berset (45) hat sein Amt als Bundespräsident angetreten. Der Politik- und Wirtschaftswissenschaftler, der ein Jahr im Hamburger Stadtteil St. Pauli lebte, löst Umwelt- und Verkehrsministerin Doris Leuthard ab.

Der frankophone Sozialdemokrat Berset kam im Jahr 2000 als Gastforscher an das HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung in Hamburg, um Deutsch zu lernen. “Französisch ist für mich die Sprache der Emotion. Auf Deutsch bin ich analytischer, und es erlaubt mir, vielleicht ab und zu mit weniger Emotionen einen Gedanken zu entwickeln und einfacher Ordnung in die Ideen zu bringen”, sagte er in einem Interview.