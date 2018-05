Alaba und Arnautovic lassen Transferspekulationen kalt

Die ÖFB-Stars David Alaba (25) und Marko Arnautovic (29) können den jüngsten Transferspekulationen um ihre Personen wenig abgewinnen. Alaba wurde zuletzt zum wiederholten Mal mit Real Madrid in Verbindung gebracht, an Arnautovic soll vor allem Manchester United großes Interesse bekunden. Das Duo steht bei Bayern München und West Ham allerdings noch bis 2021 bzw. 2022 unter Vertrag.

“Im Moment ist es nicht spruchreif”, erklärte Alaba am Montag im ÖFB-Teamcamp in Schwaz. “Ich fühle mich in München sehr, sehr wohl und habe da auch noch einiges vor.” Er wisse, dass es im Fußball sehr schnell gehen könne. Im Moment liege der Fokus aber auf dem Nationalteam und der folgenden Vorbereitung bei den Bayern. Von einem Interview mit der spanischen Zeitung “As”, in dem sein Vater George vor zehn Tagen das Interesse von Real bestätigt hatte, wollte Alaba nichts wissen. “Er weiß auch nichts davon.”