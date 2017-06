Alaba übergab Fairnesspokal an RW Rankweil

Das Rankweiler Unter-12-Team mit dem Trainergespann Florian Loretz und Wolfgang Schneider erreichte beim Turnier der besten österreichischen U-12-Mannschaften in der Bundeshauptstadt Wien den hervorragenden neunten Schlussrang von zwanzig Teilnehmern. Die Rot-Weißen konnten die vier Partien gegen Admira Wacker (1:0), Mattersburg (1:0), Grazer AK (1:0) und Oberpullendorf (1:0) jeweils zu Null für sich entscheiden. Gegen Rapid Wien (0:4) und Innsbruck (0:3) setzte es eine Niederlage. Österreichs Fußballer des Jahres, der beiden letzten Saisonen, David Alaba, überreichte den Rankweilern den so begehrten Fairnesspokal. Das zweitägige Turnier in Wien für die Rankler haben die zahlreichen Sponsoren ermöglicht. Knapp zwanzig Eltern begleiteten Rankweil zum Nachwuchscup in die Bundeshauptstadt.