Al Sisi und Netanyahu zu Gesprächen zusammengekommen

Friedensprozess seit 2014 auf Eis - © APA (AFP)

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi und und der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu sind erstmals zu öffentlichen Gesprächen zusammengekommen. Die beiden trafen in New York im Vorfeld der UNO-Vollversammlung zusammen, wie Sisis Büro am Dienstag mitteilte. Bei dem Treffen sei es um den Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern gegangen.