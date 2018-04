Al-Shabaab greift Stützpunkt der Afrikanischen Union an

Kämpfer der islamistischen Al-Shabaab-Miliz haben im Süden Somalias einen Militärstützpunkt der Afrikanischen Union (AU) attackiert. Bei dem "groß angelegten, tödlichen Angriff" seien einige Soldaten aus Uganda ums Leben gekommen, sagte der örtliche Gouverneur Ali Nor Mohamed am Sonntag, ohne weitere Details zu den Opfern zu nennen.

Die Miliz selbst sprach von 59 getöteten Soldaten am Stützpunkt in Buula-Mareer in der südwestlichen Region Lower Shabelle. Zudem seien 14 eigene Kämpfer umgekommen, sagte Sheikh Abdiasis Abu Muscab in dem milizeigenen Radiosender Andalus weiter.