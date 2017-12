Al-Kaida-Propagandachef wohl im Jemen getötet

Bei einem US-Drohnenangriff im Jemen ist nach Angaben von Stammesvertretern der Propagandachef des Terrornetzwerks Al-Kaida getötet worden. Der in Saudi-Arabien geborene Abu Hajar al-Makki sowie drei weitere Jihadisten seien in Wadi Obeida in der Provinz Marib östlich der Hauptstadt Sanaa getötet worden, verlautete am Donnerstag aus mehreren Quellen.

Demnach ereignete sich die Attacke auf ihr Fahrzeug am Mittwochabend. Bei einem zweiten Drohnenangriff wurden laut den Stammesvertretern zwei weitere Mitglieder von Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel (AQAP) getötet. Auch diese Attacke in derselben Region habe am Mittwochabend stattgefunden.

Die USA sind die einzige Militärmacht in der Region, die über solche hochmodernen Waffen verfügen. Am Mittwoch hatte das Pentagon erklärt, seit Anfang des Jahres seien mehr als 120 Drohnenangriffe gegen Jihadisten im Jemen geflogen worden.