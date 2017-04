Al-Kaida-Chef ruft zu Guerilla-Krieg in Syrien auf

Al-Kaida-Chef Ayman al-Zawahri ruft zum Guerilla-Krieg auf. - © AP

Al-Kaida-Chef Ayman Al-Zawahiri hat die Jihadisten in Syrien zu einem Guerilla-Krieg aufgerufen. “Beschäftigt euch nicht zu sehr damit, Gelände zu halten, sondern konzentriert euch darauf, die Moral der Widersacher zu zerstören”, erklärte Al-Zawahiri in einer Audio-Botschaft, die am Montag im Internet kursierte.