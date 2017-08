Akzeptanz einer geschlechtergerechten Sprache gesunken

60 Prozent der 1.000 in persönlichen Interviews befragten Über-15-Jährigen können mit dem Thema “geschlechtergerechte Sprache” etwas anfangen, wobei die Jüngeren klar die Nase vorne haben. Gegenüber dem Jahr 2014 glauben mittlerweile elf Prozent mehr, dass sie diese Begriffe gut oder zumindest einigermaßen erklären könnten.

Am ehesten wird von den Befragten in Mitteilungen von Behörden oder in Gesetzestexten auf das Gendern Wert gelegt. 38 Prozent finden das wichtig. Am wenigsten bedeutsam wird es im privaten Schriftverkehr oder im Social-Media-Bereich empfunden, wo jeweils nur 16 Prozent diese Formulierungen lesen wollen.

Insgesamt sehen 55 Prozent – plus acht Prozentpunkte gegenüber 2014 – überhaupt keine sinnvollen Anwendungsbereiche. Es bestehen allerdings deutliche Altersunterschiede: Während beispielsweise 55 Prozent der Unter-30-Jährigen Gesetzestexte geschlechtergerecht formuliert sehen wollen, sind es bei den Über-50-Jährigen nur 28 Prozent. Aber auch der Prozentsatz jener, die das Gendern in allen Bereichen für wichtig halten, ist gestiegen – von neun auf 14 Prozent, was wiederum vor allem auf die Jüngeren zurückzuführen ist.

(APA)