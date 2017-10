Aktuelle Stunde der Grünen zur “Klimakrise”

Unter dem Titel: “Klimakrise: Totalverweigerung der Bundesregierung gefährdet die Zukunft Österreichs” wollen die Grünen einen “Weckruf und Appell” an die Regierung richten, “sich in Sachen Klimaschutz aus dem Winterschlaf zu bewegen und endlich wieder Aktivitäten zu setzen”. Für Umweltsprecherin Christiane Brunner spielt die österreichische Bundesregierung in der Disziplin “Klimawandel-Ignorieren” in der Weltspitze mit.

Österreich drohe in Fragen der Klimapolitik und der Zukunftstechnologien abgehängt zu werden. Brunner verweist darauf, dass die Emissionen im Vergleich zu 1990 EU-weit bereits um 24 Prozent gesunken seien, in Österreich aber immer noch über dem Stand von 1990 liegen. Die angekündigte neue Klima- und Energiestrategie bis 2030 gebe es bis heute nicht.

(APA)