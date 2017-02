Aktuelle Schneehöhen in den Vorarlberger Skigebieten

Bergwetter am Dienstag

Am Dienstag steht ein traumhaft schöner Bergtag an. Es gibt maximalen Sonnenschein und wolkenlosen Himmel, dazu frühlingshafte Temperaturen mit einer Frostgrenze um 2700m. Temperatur in 2000m: 0 bis 4 Grad. Höhenwind: meist schwacher bis mäßiger Südwind, nur in den Föhnschneisen des Rätikons und der Silvretta auflebend.Auf den Bergen herrschen wieder den ganzen Tag ungetrübt sonnige, meist nur windschwache und milde Verhältnisse. Die Nullgradgrenze liegt bei etwa 2500m. Temperatur in 2000m: 3 Grad, Höhenwind: schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen.

Es bleibt traumhaft schön

Auch am Mittwoch gibt es maximalen Sonnenschein und wolkenlosen Himmel, dazu frühlingshafte Temperaturen mit einer Frostgrenze um 2700m. Temperatur in 2000m: 0 bis 4 Grad. Höhenwind: meist schwacher bis mäßiger Südwind, nur in den Föhnschneisen des Rätikons und der Silvretta auflebend. Auf den Bergen herrschen wieder den ganzen Tag ungetrübt sonnige, meist nur windschwache und milde Verhältnisse. Die Nullgradgrenze liegt bei etwa 2500m. Temperatur in 2000m: 3 Grad, Höhenwind: schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen.