Aktivwoche ist wieder ein voller Erfolg

Mäder. (mima) Die beliebte Aktivwoche ist auch in diesem Jahr wieder das Highlight im Ferienkalender von Mäder. Kurse mussten zum Teil an zwei Terminen angeboten werden, so groß war die Nachfrage.

40 Kurse im Programm

Die diesjährige Aktivwoche in Mäder findet dabei in der vorletzten Ferienwoche statt und dauert noch bis am kommenden Samstag, den 2. September. Die Aktivwoche richtet sich an alle jungen Menschen aus Mäder ab 4 Jahren. „In diesem Jahr haben wir insgesamt 40 Kurse im Programm, wobei wir drei davon aufgrund zu geringer Nachfrage absagen mussten. Dafür haben wir bei anderen Veranstaltungen einen Zusatztermin organisiert“, so Marina Hellrigl vom Gemeindeamt Mäder.

177 Kinder nutzen Angebot

Das Programm der Aktivwoche in Mäder ist dabei abwechslungsreich und für jeden sollte was dabei sein. Highlights dabei die Kurse Flieger basteln und Pizza backen am Lehmofen, sowie Modellieren mit Beton, Bogen schießen und der Kurs „Ringel-Kringel-Ringelblume und LiLaLavendelträume“. Verschiedene Kurse waren dabei innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. „Es freut uns, dass 177 Kinder das kunterbunte Angebot nützen. Sie können so neue Vereine kennen lernen, sich sportlich betätigen, ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Kinder und Jugendliche in ihrem Alter treffen“ zieht Marina Hellrigl bereits ein positives Resümee.